Ubisoft: malumori intorno a Yves Guillemot, nonostante un trimestre da record

Il Q1 2020 di Ubisoft è stato assolutamente positivo con numeri record per la casa francese, tuttavia questo non è bastato per placare le polemiche legato alla figura di Yves Guillemot, co-fondatore e CEO del publisher transalpino.

Durante il primo trimestre dell'ano fiscale Ubisoft ha incassato 410 milioni di euro (+30.5%) a fronte di una previsione di entrate paro a 335 milioni di euro. I dati sono stati rivelati dallo stesso Guillemot durante una conferenza (virtuale) con gli azionisti, i quali si sono detti però preoccupati per gli scandali che hanno colpito Ubisoft in queste ultime settimane.

Qual è stato il ruolo di Yves Guillemot in questa vicenda? Alcuni dirigenti sono stati sospesi per condotta inappropriata e molestie, tra questi anche amici stretti del CEO e collaboratori dello stesso da oltre vent'anni. Gli azionisti hanno suscitato molti dubbi, chiedendosi se il Presidente fosse a conoscenza di questi comportamenti oppure no, e nel primo caso se abbia lavorato sufficientemente bene per risolvere il problema.

Da parte sua Guillemot ha risposto che "ogni volta che abbiamo ricevuto segnalazioni per condotte inappropriate siamo intervenuti tempestivamente. Voglio che Ubisoft sia un luogo di lavoro sicuro e continuerà a impegnarmi per fare in modo di rispettare questa visione, non ho mai tradito i miei valori legati a lealtà e rispetto e non intendo scendere a compromessi di alcun tipo con chi dimostra comportamenti non in linea con i miei valori etici e morali."

Il Presidente della casa francese ha ribadito di non fare favoritismi, come dimostra il licenziamento di alcuni nomi di peso della compagnia e fidati collaboratori da decenni. Infine, Guillemot ha chiuso il suo intervento rassicurando tutti sul prezzo dei giochi Ubisoft per PS5 e Xbox Series X, nessun aumento è previsto nella fase iniziale mentre in seguito verranno fatte adeguate valutazioni in merito.