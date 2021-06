Ubisoft Massive: il capo dello studio di Avatar, Star Wars e The Division si è dimesso

Le turbolenze in casa Ubisoft sembrano non trovare soluzione di continuità. Il colosso francese ha infatti confermato le dimissioni di David Polfeldt, veterano dell'industria e amministratore delegato di Massive Entertainment.

Come rivelato da Axios, a partire dal prossimo 1° luglio David Polfeldt non sarà più a capo di Ubisoft Massive, studio al lavoro su titoli del calibro di Avatar Frontiers of Pandora, il nuovo gioco di Star Wars e la serie cooperativa di The Division. Ubisoft ha infatti informato i propri dipendenti con una mail interna, spiegando che il manager "è pronto per una nuova sfida" e che dopo una periodo sabbatico di sei mesi tornerà in Ubisoft con nuovo "ruolo strategico". Il sostituto di Polfeldt sarebbe già stato individuato ma al momento l'azienda non ha ufficializzato la nuova nomina.

Ubisoft ha confermato la notizia alla redazione di Kotaku, replicando con una nota: "Dopo aver guidato al successo Ubisoft Massive per più di dodici anni, David Polfeldt si prenderà un breve periodo di pausa prima di tornare in Ubisoft con un nuovo ruolo. Abbiamo già nominato il successore di David e non vediamo l'ora di condividere maggiori dettagli in futuro".

David Polfeldt non era personalmente implicato in nessuna delle tristi vicende di abusi che hanno coinvolto Ubisoft Massive nell'ultimo anno e che hanno portato all'allontanamento di Antoine Emond, responsabile della consumer experience dello studio. Durante l'ultimo E3 2021 gli sviluppatori di Massive hanno presentato il primo trailer di Avatar Frontiers of Pandora.