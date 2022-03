Ubisoft Massive: il capo del team di Avatar abbandona la compagnia

David Polfeldt, director di Massive Entertainment, sussidiaria di Ubisoft, ha lasciato definitivamente l'azienda. Il team dietro l'atteso Avatar Frontiers of Pandora ed un futuro gioco di Star Wars, oltre alla serie The Division, perde così uno dei suoi pezzi più importanti.

Non è in verità la prima volta che David Polfeldt lascia Ubisoft Massive, dato che già lo scorso anno si era preso un lungo periodo sabbatico prima di tornare a lavoro, ma stavolta la separazione sembra essere definitiva, come spiegato dallo stesso director alla testata Hit Points: "Credo che la mia filosofia e le mie abilità lavorative funzionano bene in un certo tipo di gruppo di un certo tipo di dimensioni. Non credo di essere il manager giusto per ciò che lo studio è diventato e sono perfettamente in pace con questo fatto".

Si tratta quindi di un'ulteriore partenza di peso per Ubisoft, che nell'ultimo paio d'anni ha già perso diversi dirigenti e sviluppatori di spicco in seguito alle controversie interne che l'hanno coinvolta. Non è chiaro adesso chi prenderà il suo posto alla guida di Massive Entertainment, che nel frattempo porta avanti lo sviluppo degli importanti progetti in cantiere.



In ogni caso Avatar Frontiers of Pandora rientra nella lista dei giochi Ubisoft in arrivo entro marzo 2023, pertanto l'addio di Polfeldt non dovrebbe avere grosso impatto sullo sviluppo di quest'opera e del nuovo titolo di Star Wars.