Ubisoft+: il primo mese di abbonamento è in offerta a 1 euro!

Con un post condiviso sui social, Ubisoft invita tutti gli interessati a partecipare all'ultima iniziativa promozionale della compagnia francese: il primo mese di abbonamento a Ubisoft+ costa solo 1 euro! L'accesso al servizio consente di fruire "gratuitamente" l'intero catalogo di giochi PC dell'azienda transalpina.

Chi desidera iscriversi per la prima volta al servizio in abbonamento di Ubisoft conosciuto originariamente come Uplay+, quindi, può "investire" solo un euro per accedere all'enorme ludoteca della compagnia: all'interno di Ubisoft+ trovano infatti spazio oltre 100 giochi PC, ivi comprese le ultime uscite come Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Immortals Fenyx Rising e Far Cry 5. Ma non solo.

Sempre attraverso Ubisoft+ è possibile accedere alle versioni Premium di tutti i giochi in catalogo, e quindi ottenere Season Pass, contenuti aggiuntivi speciali e, soprattutto, i pacchetti di espansione. A cadenza mensile, il servizio propone anche nuovi oggetti per la personalizzazione, oltre a ricompense ingame e potenziamenti di vario genere.

L'offerta sul primo mese di Ubisoft+ a 1 euro è attiva anche in Italia, come rimarcato dal colosso videoludico francese nella pagina ufficiale del servizio che trovate nel link in calce alla notizia con tutte le indicazioni per iscriversi al servizio. Al termine del primo mese, l'abbonamento a Ubisoft Plus torna al prezzo consueto di 14,99 euro: chi desidera aderire all'offerta, può attivare l'abbonamento e disdirlo in qualunque momento, anche prima della conclusione del mese di abbonamento in promozione a un euro.