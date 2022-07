Una Ubisoft migliore? Dopo gli scandali 'nulla è cambiato', dicono i dipendenti

In seguito agli scandali che negli ultimi anni hanno travolto Ubisoft in merito a cultura tossica, moleste e discriminazioni interne, i dipendenti della compagnia si riunirono nel comitato interno A Better Ubisoft, che nell'estate del 2021 firmò una lettera di richieste alla dirigenza per migliorare il proprio ambiente lavorativo.

Alcuni mesi dopo, verso la fine del 2021, i membri del gruppo rivelarono che nessuna delle loro domande è stata mai accolta dalla dirigenza fno a quel momento, dando quindi il via ad una nuova petizione per porre fine agli abusi interni di Ubisoft dove venivano fatte le medesime, seguenti richieste:

Stop alla promozione o agli spostamenti tra i vari studi di noti colpevoli di atteggiamenti illeciti senza ripercussioni

Voce in capitolo su come il futuro di Ubisoft in termini di compagnia deve essere gestito

Collaborazioni con altre realtà dell'industria videoludica per elaborare linee guida su come gestire eventuali abusi futuri

Tali collaborazione devono fortemente coinvolgere rappresentanti sindacali e dipendenti che non rivestono ruoli dirigenziali

A circa un anno di distanza dall'invio della lettera, A Better Ubisoft fa sapere che ancora adesso le loro richieste sono state ignorate dalla dirigenza, e che nulla è cambiato nel frattempo. Non solo: i rappresentanti dell'organizzazione interna fanno sapere che il 25% dei firmatari di quella lettera hanno lasciato la compagnia, e che di questi il 40% erano donne. "Ubisoft sta perdendo in quantità enormemente sproporzionata le donne che avevano firmato la nostra petizione e che chiedevano azioni maggiori per contrastare gli abusi", afferma A Better Ubisoft. Nonostante l'immobilismo dirigenziale evidenziato, il gruppo non demorde e ribadisce ancora una volta le stesse, proprie pretese, nella speranza che vengano finalmente ascoltate.

Sebbene non collegati all'ambiente di lavoro, alcuni cambiamenti all'interno del colosso francese sembrano comunque in atto stando ad un report di Kotaku: Ubisoft limiterà fortemente le spese, concentrando i suoi sforzi sulle produzioni ad alta priorità come gli Assassin's Creed.