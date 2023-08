Mario + Rabbids Sparks of Hope: Ubisoft Milan non è preoccupata per le vendite del gioco

Tramite le dichiarazioni del CEO Yves Guillemot, sappiamo che Mario + Rabbids Sparks of Hope non ha soddisfatto le aspettative finanziarie della compagnia d'Oltralpe. Tuttavia, Ubisoft Milan, divisione italiana che si è occupata dello sviluppo dell'esclusiva Switch, si è detta tranquilla riguardo alle performance del titolo.

"Il primo Mario + Rabbids aveva più di 10 milioni di giocatori", ha detto la producer della serie Cristina Nava a VGC. "Anche se si tratta di Mario, è anche un gioco di genere: un'avventura tattica a turni. Quindi non possiamo aspettarci di vendere cifre elevate all'inizio, perché un gioco del genere genera numeri lentamente nel corso del tempo.

Anche se all'inizio sembrava che Sparks of Hope non fosse all'altezza delle aspettative, siamo fiduciosi che nel corso degli anni crescerà. Perché è stato accolto, sia dalla stampa che dal pubblico, molto, molto bene. Si tratta solo questione di dargli tempo, tramite il passaparola ecc.". Passaparola che - afferma Nava - sta già contribuendo adesso a migliorare le vendite del gioco rispetto al lancio.

"È più accessibile rispetto al primo gioco, perché abbiamo introdotto il combattimento in tempo reale, quindi prendiamo per mano e guidiamo i giocatori meno esperti", ha continuato. "Quindi sono sicura, e l'ho già visto accadere, il passaparola crescerà. Non siamo preoccupati, perché sappiamo di aver ottenuto ciò che volevamo con questo sequel. Per quanto ci riguarda, siamo tranquilli e soddisfatti di ciò che abbiamo fatto".

Ubisoft Milan sta attualmente lavorando su diversi progetti: c'è il DLC di Mario + Rabbids Sparks of Hope con Rayman in uscita il 30 agosto, sta affiancando Massive Entertainment su Star Wars Outlaws, e c'è in ballo anche un altro misterioso gioco.

"Non posso dirvi molto, ma posso certamente affermare che non ci fermeremo qui. Abbiamo grandi ambizioni come studio per lavorare al concept di un altro gioco grande e avvincente, ma non posso rivelarvi molto".