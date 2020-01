Ubisoft Milano sta assumendo personale per un nuovo titolo tripla A

Ubisoft Milano è uno degli studi di sviluppo italiani più attivi e riconosciuti al mondo, anche grazie allo splendido lavoro fatto con Mario + Rabbids: Kingdom Battle, il crossover strategico tra il mondo di Super Mario e quello dei Rabbids, apprezzato sia dal pubblico che dalla critica.

È una buona notizia dunque che ci sia qualcosa che bolla in pentola per quanto riguarda il citato studio, dato che secondo alcuni annunci di lavoro condivisi peraltro anche dal direttore Davide Soliani, Ubisoft Milano sta cercando personale per un "Prestigioso titolo trilpa A". In particolare lo studio starebbe assumendo artisti ed animatori 3D.

Per il momento ancora non è chiaro su cosa stiano per mettersi al lavoro, anche se molti hanno ovviamente subito pensato ad un sequel di Mario + Rabbids, visto il successo ottenuto, di cui peraltro si parla già da un po' di tempo. Potrebbe però trattarsi anche di altro. C'è chi parla di un nuovo Donkey Kong, di uno StarFox, una IP del tutto nuova o magari qualcosa anche al di fuori del mondo Nintendo. Staremo a vedere.

Voi che ne pensate? Cosa affidereste allo studio italiano? Vi farebbe piacere un sequel di Mario + Rabbids o preferireste qualcosa di totalmente diverso? Nel frattempo per approfondire sul loro lavoro precedente, date un'occhiata alla nostra recensione di Mario + Rabbids: Kingdom Battle.