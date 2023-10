Ubisoft e le misure attuate per migliorare l'ambiente di lavoro: siamo sulla buona strada

A seguito dell'arresto di 5 ex dirigenti Ubisoft per accuse di molestie, l'azienda transalpina torna a parlare della questione in occasione dell'HR Summit di GamesIndustry.

"Le risorse umane erano considerate parte del problema. Di conseguenza, avevamo perso la fiducia dei nostri team. Fiducia in noi come funzione, fiducia in noi come individui e come professionisti. Pertanto, la mia prima priorità era capire come riconquistare quella fiducia.”

A parlare è Anika Grant, Responsabile del Personale presso Ubisoft, la quale ha riconosciuto che il dipartimento delle risorse umane dell’azienda era parte del problema. Ex sviluppatori avevano precedentemente dichiarato che la segnalazione di comportamenti scorretti alle risorse umane non aveva prodotto alcun risultato e, anzi, talvolta si era conclusa con ritorsioni ai danni di chi aveva denunciato.

Per superare brutte pagine come le accuse di molestie e abusi in Ubisoft, evitare che situazioni simili si ripetano e promuovere un ambiente di lavoro sano e stimolante, Grant è intenzionata a far sentire i dipendenti ascoltati e rispettati. Anche per questo è stato implementato un nuovo codice di condotta.

"Il lavoro necessario per promuovere uno spazio di lavoro sicuro e accogliente è qualcosa che non finisce mai, qualcosa su cui continuiamo a concentrarci e su cui investiamo", ha affermato. "Ma almeno per ora, abbiamo sentito direttamente dai nostri team che siamo sulla strada giusta e che sono stati fatti progressi".