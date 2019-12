Ubisoft Montreal: dopo tre anni di sviluppo, cancellato un videogioco misterioso

Dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, il programmatore di Ubisoft Louis de Carufel ci informa della cancellazione di un misterioso videogioco in sviluppo da tre anni presso la celebre sussidiaria di Ubisoft Montreal.

"Ho appena saputo che il progetto a cui ho lavorato negli ultimi 3 anni è stato annullato", si legge nel primo di una lunga serie di messaggi che de Carufel ha pubblicato (e successivamente rimosso) sui social.

Sempre dal programmatore di Ubisoft apprendiamo che alla cancellazione del titolo non è seguito alcun licenziamento o trasferimento di personale tra gli studi interni della compagnia transalpina, come spiega lui stesso affermando che "il bello di far parte di Ubisoft Montreal è che nessuno nel nostro team ha perso il proprio posto di lavoro! Ognuna delle oltre 200 persone del team sarà riassegnata a un progetto esistente nello studio (ce ne sono oltre 15). Possiamo perciò scegliere su quale preferiamo lavorare!".

Nel momento in cui scriviamo, non sono emerse delle indiscrezioni su questo progetto, dalla rosa di piattaforme su cui avrebbe dovuto vedere la luce all'eventuale collegamento con altri titoli di Ubisoft. Non sappiamo, quindi, se si tratta del gioco sci-fi spaziale Pioneer, del più volte chiacchierato Splinter Cell su nextgen o di un titolo collegato ai rumor su Assassin's Creed Kingdom.