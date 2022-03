Ubisoft mostra ZooBuilder AI, un potente tool per la creazione dei modelli animali

Giornate dedicate alle novità tecnologiche in casa Ubisoft: il colosso francese ha infatti messo in mostra ZooBuilder AI, un nuovo tool in grado di dare vita agli animali digitali grazie all'analisi frame-by-frame di filmati reali.

Come ha spiegato ironicamente Ubisoft La Forge con un tweet: "Tutto è iniziato quando non abbiamo trovato volontari per far indossare la tuta per il mocap ad un orso". Il progetto ZooBuilder AI è in sviluppo da tempo e a distanza di due anni dalla presentazione il tool sembra pronto a mostrare i muscoli. Avviato inizialmente presso gli studi AI & Data Lab di Ubisoft China, l'algoritmo è passato sotto la supervisione di Ubisoft La Forge, team canadese dedicato allo sviluppo di prototipi basati sulle più recenti scoperte accademiche.

Nel video pubblicato da Ubisoft viene spiegato che uno dei problemi centrali per gli animatori nel design di personaggi animali sta nelle diverse dimensioni e strutture scheletriche. Semplificando, ZooBuilder AI facilità il lavoro degli sviluppatori analizzando frame dopo frame filmati di animali reali per poi ricostruire modelli tridimensionali in grado di riflettere i movimenti con naturalezza. Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Ubisoft ha presentato Ubisoft Scaler, una nuova tecnologia cloud definita "rivoluzionaria".