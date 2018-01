Ubisoft: nessun legame tra i suoi giochi e l'immagine concept di Juhani Jokinen

Nelle scorse ore un'immagine concept pubblicata dall'artista Juhani Jokinen ha dato il via ad alcune accese speculazioni nei riguardi dell'ipotetico arrivo di un nuovo videogioco targato

Per quanto l'immagine mostrata possa effettivamente rimandare all'estetica e alla plausibile evoluzione di alcuni titoli Ubisoft, tra cui Assassin's Creed, Watch Dogs e The Division, ci ha pensato lo stesso Jokinen a mettere un punto sulla questione.

"Questo è un concept art che ho realizzato per un imminente piccolo progetto cinematografico. Non è legato in alcun modo ad Ubisoft o ad una sua IP".

Dal momento che Jokinen lavora come Associate Lead Concept Artist presso la casa francese era lecito aspettarsi che qualcosa di nuovo bollesse in pentola. Sfortunatamente, non è questo il caso, stando alle parole del designer.