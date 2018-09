Ubisoft: nessuna novità su Splinter Cell al momento, ma 'un giorno vedremo qualcosa'

Dopo aver introdotto Sam Fisher all'interno di Ghost Recon Wildlands con una speciale missione crossover, in tanti avevano pensato che Ubisoft stesse anticipando il grande e atteso ritorno di Splinter Cell.

Tuttavia, all'E3 2018 non è arrivato alcun annuncio da parte di Ubisoft, lasciando l'amaro in bocca a tutti i fan che speravano nel ritorno della serie stealth. Yves Guillemot, CEO della compagnia francese, ha dichiarato di non avere fra le mani alcuna novità al riguardo, ma ha altresì confermato che Ubisoft non si è affatto dimenticata di Sam Fisher.

"Allora, dovrò deludervi perché non ho una risposta esatta da darvi, ma ogni brand che abbiamo, e ogni personaggio, vogliamo che abbiano lunga vita, quindi un giorno vedrete qualcosa, ma non posso darvi più informazioni al riguardo".

Parole che lasciano intendere che Splinter Cell non sia così lontano dal tornare con un nuovo capitolo. Staremo a vedere se nei prossimi mesi Ubisoft avrà qualcosa da annunciare. L'ultimo capitolo della saga stealth risale a Splinter Cell: Blacklist, pubblicato nel 2013 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360 e accolto con il favore della critica e della fanbase. Non ci resta che attendere i futuri aggiornamenti, rimanete sulle nostre pagine per non perdervi le prossime novità su Splinter Cell.