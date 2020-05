Ubisoft verso la next-gen: annunciato Ubisoft Forward, show virtuale in stile E3

L'inevitabile cancellazione dell'E3 2020 dovuta all'emergenza Coronavirus ha sconvolto i piani della maggior parte degli addetti al settore. Per fortuna, dopo il comprensibile spaesamento iniziale, tutti i publisher si stanno riorganizzando per offrire ai propri giocatori degli show interamente digitali.

Microsoft, ad esempio, ha dato il via alla campagna Xbox 20/20, che ci accompagnerà verso la next-gen di Xbox Series X con eventi a cadenza mensile. Electronic Arts ci ha già dato appuntamento al 12 giugno per l'EA Play Live 2020, mentre Geoff Keighley con il suo Summer Game Fest sta mettendo a disposizione uno spazio digitale per tutti i publisher interessati.

Quest'oggi è finalmente scesa in campo anche Ubisoft annunciando l'Ubisoft Forward, un evento completamente digitale e in stile E3 che si svolgerà il prossimo 12 luglio. Durante lo show, la casa francese condividerà con tutti i giocatori novità esclusive sui prossimi titoli, annunci definiti "incredibili" e molto altro ancora. Non sono state svelate altre informazioni, ma possiamo senza dubbio aspettarci annunci riguardanti i giochi della casa in uscita sulle console di prossima generazione, come ad esempio Assassin's Creed Valhalla, la cui pubblicazione è stata confermata per fine anno, e Watch Dogs Legion, che dopo il posticipo della data di lancio ha visto, per stessa ammissione del CEO Yves Guillemot, il suo destino intrecciarsi con quello di PS5 e Xbox Series X.