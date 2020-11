Ubisoft e la nextgen: PS5 e Xbox Series X|S rivoluzioneranno i giochi open world

Il programmatore capo di Watch Dogs Legion, Galvin Whitlock, apre una finestra sul futuro e, discutendo delle potenzialità di PS5 e Xbox Series X|S, si dice certo del fatto che le console di nuova generazione contribuiranno a rivoluzionare i videogiochi open world.

Interpellato sull'argomento dai giornalisti di WCCFtech, il programmatore di Ubisoft è partito dalle limitazioni a cui sono andati necessariamente incontro gli sviluppatori di titoli open world in questa generazione di console: "Ci sono delle restrizioni con le quali dobbiamo semprefare i conti quando realizziamo titoli open world destinati a girare su hard disk meccanici. Per questo genere di giochi è essenziale caricare i modelli poligonali e le texture su memorie ad accesso casuale, in modo tale che ciò che viene gestito dalla memoria è esattamente ciò che vedi a schermo e non quello che potresti vedere poco dopo. Tutto ciò avrà un grande impatto sulla varietà visiva e sulla complessità dei mondi free roaming che possiamo creare".

L'esperienza maturata da Whitlock nello sviluppo di Watch Dogs Legion lo porta quindi a rimarcare questo concetto prendendo esempio proprio dall'ultimo capitolo della serie open world incentrata sugli hacker DedSec: "In WD Legion abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner per assicurarci che i tempi di caricamento fossero completamente ottimizzati, ma in futuro occorrerà riorganizzare il modo in cui si realizzano i giochi open world. Così facendo, potremo adottare soluzioni innovative e trarre vantaggio dalle migliorie hardware dei sistemi di nuova generazione. Ad esempio, sono impressionati dalle capacità offerte dalla CPU delle nuove console, possono darci l'opportunità di creare simulazioni più complesse e garantirci gli strumenti necessari per creare simulazioni di intelligenza artificiale, animazioni più convincenti e una fisica più realistica. Sono fattori che possono avere un impatto profondo, specie nel modo in cui i giocatori interagiscono col mondo di gioco e i suoi personaggi".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Watch Dogs Legion.