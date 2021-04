Ubisoft nomina Anika Grant nuova Chief People Officer dell'azienda

Ubisoft accoglie nel suo team Anika Grant, da oggi 8 aprile nominata nuova Chief People Officer del colosso francese. Con il suo arrivo l'obiettivo è di riorganizzare completamente il settore delle risorse umane in seguito alle accuse di molestie sessuali rivolte a vari dirigenti Ubisoft.

L'arrivo di Grant viene accolto con grande entusiasmo da Ubisoft: "Anika farà leva sulla grande cultura lavorativa della compagnia assicurandosi che sia ancorata sui valori di sicurezza, rispetto e benessere, permettendo ad ogni membro del team di imparare, crescere e fiorire", afferma l'azienda elogiando la carriera della nuova CPO e i suoi 19 anni di esperienza nel dirigere e far crescere i reparti di risorse umane. In precedenza, infatti, Grant ha ricoperto il ruolo di direttore globale delle risorse umane dell'azienda di elettrodomestici Dyson, e ancora prima è stata per tre anni la senior director delle risorse umane della compagnia di trasporti Uber.

Belle parole arrivano anche da Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, che si dice "molto felice di dare il benvenuto ad Anika Grant come la nostra nuova CPO". E aggiunge: "Anika concentrerà inoltre i suoi sforzi di leadership nel perfezionare la nostra cultura aziendale globale, assicurandosi che tutto il nostro team possa prosperare in un ambiente che promuove una cultura basata sul rispetto, sulla diversità, sull'inclusione e sul benessere collettivo".

Con Anika Grant e la sua vasta esperienza ci sono dunque i presupposti per migliorare sempre di più l'ambiente lavorativo all'interno dell'azienda, lasciandosi così definitivamente alle spalle la difficile vicenda di un anno fa che ha portato tre importanti dirigenti a lasciare Ubisoft dopo le accuse di molestie.