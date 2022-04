Ubisoft: 'Non tutti i nostri giochi devono essere più grandi per essere migliori'

Dopo aver giocato un ruolo cruciale nel dare il via all'era dei giochi open world, Ubisoft ha spesso ricevuto forti critiche nel corso degli ultimi anni per aver proposto dei titoli con mappe di dimensioni eccessivamente generose e dalla quantità gargantuesca di contenuti secondari e opzionali.

Nell'offrire così tanto alla sua community, il publisher d'Oltralpe è stato talvolta criticato per aver proposto dei contenuti sin troppo dispersivi e non curati alla stessa maniera in tutti i suoi aspetti. Con l'arrivo di Ubisoft Scalar, sembrava che la strada naturale per la compagnia fosse quella di dar vita a titoli ancor più vasti e pregni di contenuti rispetto agli ultimi episodi della serie di Assassin's Creed.

Sebbene la tecnologia cloud Scalar darà agli sviluppatori tutti gli strumenti per rendere i propri giochi ancor più estesi, non è detto che ogni singola produzione Ubisoft dovrà seguire il diktat "bigger is better". Questo è quanto ha infatti dichiarato Patrick Bach di Ubisoft Stockholm durante un'intervista concessa a Games Industry:

"Abbiamo bisogno che i giochi siano più grandi per essere migliori? No. Alcuni giochi trarranno vantaggio dalla possibilità di essere più vasti? Assolutamente. Nessun aspetto di un gioco dovrebbe essere ispirarsi al motto "more is better". Questa è tecnologia e non determina quali giochi crei, ma ci sono giochi che trarranno sicuramente vantaggio dall'essere più grandi, più dettagliati, in grado di scalare e di essere più grandi di quanto non siano oggi".

Recentemente è stato ufficializzata la separazione tra Ubisoft e Patrick Plourde, creatore di Child of Light e creative director di Far Cry 3.