Ubisoft non intende sviluppare The Division 3 dopo Heartland, stando ai leak

Mentre in rete la community si interroga sui problemi che hanno comportato il rinvio della Stagione 11 di The Division 2, la redazione di Insider-Gaming condivide delle indiscrezioni che gettano un'ombra sul futuro della saga sparatutto di Ubisoft.

Stando infatti alle 'gole profonde' interpellate dal portale che collabora, tra gli altri, con i noti insider The Snitch e Tom Henderson, i vertici di Ubisoft non avrebbero intenzione di lanciare sul mercato The Division 3.

Sempre a detta di Insider-Gaming, non ci sarebbe alcun videogioco 'maggiore' della saga sparatutto di The Division nei piani futuri di Ubisoft: di conseguenza, nessuna delle sussidiarie del colosso francese sarebbe attualmente impegnata nello sviluppo di The Division 3, e questo a dispetto dell'interesse suscitato da questa IP e dalle vendite generate dal 2016 ad oggi dai due capitoli ambientati a New York e Washington. A chi ci segue, ricordiamo che gli autori di The Division e The Division 2, Massive Entertainment, sono attualmente occupati nello sviluppo di Avatar Frontiers of Pandora e del gioco Ubisoft di Star Wars.

A voler dar retta a queste indiscrezioni, quindi, il futuro della serie verrà deciso dall'accoglienza riservata a The Division Heartland, lo sparatutto gratis di Ubisoft in sviluppo presso le fucine digitali di Red Storm Entertainment e destinato ad aprire i battenti su PC, PlayStation e Xbox più avanti nel 2023.