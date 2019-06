Ubisoft non ha nessun nuovo Splinter Cell in produzione, secondo un report

Stando a un nuovo report di Jason Schreier di Kotaku, Ubisoft non avrebbe nessun nuovo capitolo di Splinter Cell in produzione, almeno per il momento. La testimonianza del giornalista è arrivata durante l'ultima puntata del podcast Splitscreen.

Interrogato sulla possibilità di vedere un nuovo capitolo di Splinter Cell all'E3 2019 di Los Angeles, Jason Schreier ha dato la seguente risposta: "Ho indagato sulla faccenda chiedendo a molte persone, perché so che molte persone vogliono sapere se è in arrivo un nuovo capitolo di Splinter Cell. Tutti coloro con cui ho parlato hanno risposto di no, da quello che sanno Ubisoft non ha nessun nuovo capitolo di Splinter Cell in produzione."

Secondo le testimonianze raccolte da Jason Schreier, dunque, sembra che il publisher francese non abbia ancora in produzione nessun nuovo capitolo di Splinter Cell, nonostante i recenti rumor che vorrebbero anticipare la presenza della nuova avventura di Sam Fisher all'E3 di Los Angeles. Per saperne di più, a questo punto, non rimane che attendere la conferenza E3 2019 di Ubisoft attesa per le 22:00 del 10 giugno.