Ubisoft non produrrà più 3-4 tripla A all'anno, maggiore focus sui 'free-to-play high-end'

Oltre ad averci aggiornato in merito a titoli come Far Cry 6 e Beyond Good & Evil, in occasione del suo ultimo incontro con gli azionisti, Ubisoft ha svelato maggiori dettagli sui piani strategici che intende attuare in questa fase iniziale della nuova generazione videoludica.

La compagnia d'Oltralpe ci ha abituati alla pubblicazione di circa 3-4 importanti progetti tripla A all'anno, ma sembra che le cose cambieranno in futuro. Ubisoft ha infatti dichiarato di non sentire più la necessità di produrre in modo così serrato i tradizionali titoli ad alto budget, e di voler porre maggiormente l'attenzione sui "free-to-play high-end", giochi con accesso gratuito che possano qualitativamente competere con gli stessi tripla A prodotti in passato. Sembra dunque che il cambio di politica sia guidato dalla volontà di proporre una diversa commercializzazione dei propri prodotti, anche alla luce dei grandi successi ottenuti da Fortnite o Call of Duty Warzone che riescono a perdurare nel corso del tempo.

"In linea con l'evoluzione della nostra lineup di alta qualità sempre più diversificata, abbandoneremo la nostra precedente intenzione di pubblicare 3-4 giochi AAA premium all'anno", ha dichiarato Frederick Duguet, chief financial officer di Ubisoft. "In effetti non si tratta più di un'indicazione adeguata delle nostre dinamiche creative. Ad esempio, le nostre aspettative per Just Dance e Riders Republic sono coerenti con alcuni dei prodotti AAA del settore. Inoltre, stiamo costruendo giochi free-to-play di fascia alta per tendere verso le ambizioni AAA a lungo termine", ha aggiunto. "Questa è puramente un'evoluzione della comunicazione finanziaria e non cambia il fatto che continuiamo a prevedere una elevata cadenza di pubblicazione di contenuti, inclusi nuovi prodotti premium e free-to-play".

Il cambiamento avverrà con l'arrivo di The Division: Heartland, primo vero tentativo di creare un "free-to-play high-end" con cui Ubisoft farà tesoro delle lezioni apprese con Hyper Scape pubblicato dalla casa francese nel luglio del 2020.