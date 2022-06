Ubisoft non terrà uno showcase a giugno; Nintendo che fine ha fatto invece?

Ci aspettano settimane molto intense: nonostante la cancellazione dell'E3, l'estate videoludica ci regalerà numerosi show singoli, a partire dal PlayStation State of Play di domani 2 giugno. Il calendario dell'eventi è piuttosto fitto, tuttavia mancano all'appello ancora due nomi piuttosto importanti: Ubisoft e Nintendo.

Storicamente, Ubisoft ha sempre tenuto un evento in periodo di E3. Quest'anno, invece, pare che i fan della casa francese siano destinati a rimanere a bocca asciutta: parlando con Stephen Totilo di Axios, un rappresentante ha confermato che quest'estate Ubisoft non terrà alcun evento. I piani della compagnia prevedono uno show più avanti nel corso del 2022, in una data non ancora definita. Evidentemente, non c'è ancora abbastanza materiale da mostrare, con Beyond Good & Evil 2 ancora in alto mare, Skull & Bones che sembra restio a farsi vedere, un nuovo Assassin's Creed che potrebbe non uscire prima del 2024, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake scomparso dalle scene dopo il cambio del team di sviluppo e progetti come Splinter Cell ancora nelle fasi iniziali. Siamo curiosi di scoprire qualcosa di nuovo su Avatar: Frontiers of Pandora, visto e considerato che a fine anno esce il secondo episodio della saga cinematografica, ma a quanto pare non è ancora il momento.

Nonostante negli ultimi quindici anni abbia sempre organizzato degli eventi estivi, Nintendo non ha ancora svelato i suoi programmi. La casa di Kyoto è tuttavia nota per i suoi annunci a sorpresa: il direct del 15 giugno 2021, ad esempio, è stato annunciato il 2 giugno, quindi la compagnia giapponese potrebbe sorprenderci da un giorno all'altro. Secondo alcuni recenti rumor, nelle prossime settimane potrebbero andare in onda dei mini eventi al posto di un grosso Nintendo Direct. Staremo a vedere.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che oltre allo State of Play di domani sera, il calendario prevede anche il Summer Game Fest il 9 giugno, il Tribeca Games Spotlight il 10 giugno, il Future Game SHow l'11 giugno e infine Xbox & Bethesda Games Showcase e PC Gaming Show il 12 giugno.