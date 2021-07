Ubisoft: nuove accuse di molestie e abusi interni mosse contro la compagnia

Non c'è pace per Ubisoft, che finisce nuovamente nell'occhio del ciclone. Il sindacato Solidaires Informatique ha rivelato di aver fatto causa al colosso francese, accusando l'azienda e il CEO Yves Guillemot di portare avanti e tollerare abusi e molestie all'interno dei propri uffici.

Il gruppo spiega le ragioni dietro questa denuncia, sostenendo che Ubisoft abbia "messo in piedi, mantenuto e rinforzato un sistema dove gli abusi sessuali sono tollerati poiché per l'azienda è più redditizio mantenere i molestatori al proprio posto anziché tutelare i propri dipendenti". Solidaires Informatique considera questo modus operand una vera e propria "molestia istituzionale". Inoltre, il motivo per cui viene citato Guillemot è dovuto al suo ruolo di CEO che, di conseguenza, lo porterebbe ad essere al corrente della situazione interna della sua compagnia: "Crediamo che, in qualità di manager, lui fosse necessariamente informato sui fatti", spiega all'agenzia di stampa AFP l'avvocato Maude Beckers, che segue la causa, aggiungendo che Guillemot "deve far luce su come vengono gestite le risorse umane all'interno della compagnia". Solidaires Informatique tira in ballo anche alcuni ex dipendenti di spicco come Serge Hascoët e Tommy Francois, che hanno già lasciato l'azienda in seguito alle indagini di Ubisoft sulle accuse di molestie e abusi da parte dei dipendenti.

Al momento Ubisoft non ha fornito dei commenti ufficiali sulla questione, sebbene il portale GamesIndustry abbia riportato le dichiarazioni di un rappresentante della casa sviluppatrice: "Non abbiamo altri dettagli da rivelare in merito alle accuse mosse contro Ubisoft", spiega il portavoce sottolineando tuttavia che rispetto a quando le denunce emersero per la prima volta nel 2020, l'azienda ha fatto "considerevoli progressi" in merito alla propria situazione interna.

Nonostante ciò, per uno dei più importanti colossi dell'industria videoludica la vicenda sembra ancora lontana dalla sua conclusione: del resto, in un suo report, Ubisoft teme che altre figure chiave lasceranno la compagnia dopo le accuse del 2020.