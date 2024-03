Ubisoft e le nuove frontiere dell'IA: i PNG 'senzienti' di NEO rivoluzioneranno il gaming?

La GDC 2024 di San Francisco ha fatto da sfondo all'annuncio di NEO NPC, la nuova tecnologia di Ubisoft basata su IA che promette di creare personaggi secondari dal comportamento 'umano': siamo perciò all'alba di una vera e propria rivoluzione nell'industria dei videogiochi?

Con NEO NPC, l'obiettivo dichiarato del colosso videoludico francese è infatti quello di rendere estremamente realistiche le interazioni tra il protagonista e i personaggi secondari che popolano gli universi interattivi dei videogiochi moderni.

Sviluppata in collaborazione con Inworld e NVIDIA, la tecnologia presentata da Ubisoft punta quindi a stravolgere il settore attraverso PNG che, con l'ausilio delle IA generative più evolute, reagiscono dinamicamente agli stimoli ambientali e alle domande postegli dal nostro alter-ego. I personaggi secondari mossi dalla tecnologia NEO sono così in grado di interagire in tempo reale con i giocatori, come pure con l'ambiente a loro circostante e con gli altri personaggi a schermo.

Durante la GDC 2024, Ubisoft ha dato prova della straordinaria 'duttilità interattiva' di NEO NPC mostrando tre diversi scenari, ciascuno dei quali ha mostrato l'incredibile gamma di reazioni e animazioni di cui sembrerebbero essere capaci i personaggi secondari 'senzienti' dell'azienda francese. I PNG, infatti, non seguono pattern comportamentali prestabiliti ma adattano le proprie reazioni al contesto, ad esempio ricordando le conversazioni intrattenute in precedenza o contribuendo attivamente al processo decisionale degli utenti per suggerire soluzioni a problemi complessi o rispondere in maniera 'spontanea' a domande incentrate sulla lore o sulla trama del videogioco in cui sono chiamati a operare.

L'Intelligenza Artificiale rivoluzionerà i videogiochi? Strumenti avanzati come NEO NPC, e la crescita inarrestabile delle IA generative (con sullo sfondo la svolta rappresentata dalle IA generiche) suggeriscono un futuro dominato dalle tecnologie 'senzienti', e non solo nel settore del gaming.

