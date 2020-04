Ubisoft, nuovo annuncio in arrivo! Spunta un teaser dalla divisione cinese

Si vocifera ormai da diversi giorni di un possibile nuovo annuncio targato Ubisoft in arrivo nel brevissimo periodo: ora un ulteriore tassello sembra essersi aggiunto al puzzle.

Dalle pagine del proprio account Twitter, Daniel Ahmad, noto Insider videoludico e analista presso Niko Partners, condivide una segnalazione particolarmente interessante. Da sempre contraddistinto per un forte focus sul mercato videoludico in crescita in Cina, quest'ultimo segnala infatti un avvistamento proprio in lingua cinese. Secondo quanto riferito, Ubisoft Cina avrebbe messo in guardia l'utenza su di un nuovo annuncio in arrivo...oggi! L'appuntamento, riporta Ahmad, sarebbe fissato per mercoledì 29 aprile, alle ore 8PM del fuso orario cinese, equivalenti alle ore 14:00 italiane. Nessun ulteriore dettaglio è stato condiviso.



Difficile dire al momento di cosa potrebbe trattarsi, ma tra le possibilità figurano alcuni dei brand più celebri della software house. Diversi rumor hanno recentemente coinvolto i brand di Assassin's Creed e di Prince of Persia, mentre a inizio anno si vociferava dell'arrivo di un nuovo Far Cry per PS5 e Xbox Series X. Importante inoltre ricordare come molti titoli Ubisoft siano attualmente ancora privi di una data di uscita: Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Mosnters. Su tutto, si aggiunge anche il tanto atteso quanto misterioso Beyond & Good Evil 2. Di cosa sperate possa trattarsi?