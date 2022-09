Ubisoft l'ha fatto di nuovo: un leak svela Project U, sparatutto coop

Sembra proprio che Ubisoft non riesca a stare lontana dai leak e nel corso della serata è stato avvistato direttamente sul portale ufficiale dell'azienda francese il prossimo progetto, intitolato Project U.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale del gioco:

"Stiamo esplorando un nuovo concept di sparatutto cooperativo basato su sessioni, dove più giocatori dovranno unirsi per fronteggiare una minaccia soverchiante!"

Sembrerebbe trattarsi di uno sparatutto a base di eroi in stile Overwatch focalizzato però sulla componente cooperativa. Visitando il sito è anche possibile registrarsi per prendere parte ai test, in arrivo esclusivamente su PC prossimamente.

Sul sito sono spuntati anche i requisiti di sistema per la versione di prova:

Requisiti per i 30 fotogrammi al secondo

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-4460 oppure AMD Ryzen 3 1200

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 GB di VRAM) o AMD Radeon RX Vega 64 (8 GB di VRAM)

RAM: 16 GB dual channel

Requisiti per i 60 fotogrammi al secondo

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-6700K oppure AMD Ryzen 5 2600

Scheda video: Nvidia GeForce RTX 2060 (8 GB di VRAM) o AMD Radeon RX Vega 64 (8 GB di VRAM)

RAM: 16 GB dual channel

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft, il quale non dovrebbe tardare ad arrivare. Nell'attesa, vi ricordiamo che Skull & Bones è stato rinviato al prossimo anno.