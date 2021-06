Ubisoft+ in offerta: un mese di abbonamento a 6 euro

Ubisoft lancia una nuova promozione che prevede il primo mese di abbonamento a Ubisoft+ al prezzo scontato di 6 euro invece di 14.99 euro, una buona occasione per iscriversi e provare con mano il servizio della casa francese.

Per abbonarvi a Ubisoft+ a 6 euro per il primo mese avete tempo fino al 17 giugno, ricordatevi che è comunque possibile disdire la sottoscrizione in qualsiasi momento e non ci sono vincoli di alcun tipo.

Il catalogo Ubisoft+ include oltre 100 giochi tra cui Scott Pilgrim Vs The World The Game Complete Edition, Anno 1404 History Edition, Immortals Fenyx Rising, Rainbow Six Siege, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 5, Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, Steep, For Honor, South Park Scontri Di-Retti, The Crew 2, Assassin's Creed Syndicate, Valiant Hearts, Far Cry 3 Blood Dragon, Child of Light e tantissimi altri, sia recenti che più datati.

I giochi Ubisoft sono disponibili al day one per gli abbonati Ubisoft+,gli iscritti potranno inoltre accumulare punti per sbloccare ricompense e bonus. Da tempo si parla di un possibile debutto di Ubisoft+ in Game Pass Ultimate, così come accaduto con l'abbonamento EA Play di Electronic Arts, al momento però tutto tace da parte della casa francese e di Microsoft.