Ubisoft+ in offerta su PC e Xbox: Assassin's Creed, Far Cry e altri a solo 1 euro

Ubisoft torna a proporre in offerta il suo personale servizio di gaming on demand. Ubisoft+ è infatti disponibile per un mese al costo di un solo euro, consentendo agli utenti PC e Xbox di accedere al vasto catalogo della compagni d'Oltralpe.

L'offerta è disponibile fino alle ore 17:00 del 9 agosto, e permette di accedere ai più grandi franchise di Ubisoft come Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Prince of Persia e molti altri ancora. Una volta sottoscritto l'abbonamento, questo si rinnoverà automaticamente dopo 30 giorni al costo standard prezzo di 14,99 euro (siete naturalmente liberi di annullare il rinnovo automatico).

Su PC l'offerta permette di godersi il PC Access, che include tutti i giochi presenti nella softeca di Ubisoft, mentre gli utenti Xbox devono "accontentarsi" del Multi Access, ovvero una selezione di titoli disponibile su console. Oltre ai semplici giochi, gli abbonati a Ubisoft+ possono beneficiare di ulteriori vantaggi, come l'accesso alle espansioni, season pass e ricompense mensili come oggetti per la personalizzazione, potenziamenti e ricompense in-game. Per approfittare dell'offerta a 1 euro e reperire ulteriori informazioni vi rimandiamo direttamente sulle pagine ufficiali di Ubisoft.

A proposito di Ubisoft, recentemente abbiamo potuto giocare a lungo ad Assassin's Creed Jade, il nuovo capitolo della celeberrima serie destinato ad approdare su dispositivi iOS e Android.