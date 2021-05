Ubisoft Offerte Leggendarie: ultimi giorni di sconti su Assassin's Creed, Far Cry e R6

Sono questi gli ultimissimi giorni per acquistare giochi Ubisoft a prezzo scontato grazie alle Offerte Leggendarie su Ubisoft Store. Tra i giochi in promozione citiamo Assasin's Creed Odyssey scontato del 75%, Assassin's Creed Valhalla scontato del 25% e Assassin's Creed Origins in vendita con l'80% di sconto sul listino.

Immortal Fenyx Rising è scontato del 50% così come Watch Dogs Legion e Anno 1800, le offerte coinvolgono (con diverse percentuali di sconto) anche giochi come Rainbow Six Siege, Ghost Recon Wildlands e Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, inoltre troviamo Far Cry 3, Far Cry 4 e Far Cry 5 in vendita rispettivamente a 3, 6 e 9 euro.

Ma c'è di più perchè utilizzando il codice LEGEND20 in fase di checkout otterrete il 20% di sconto extra sui vostri acquisti, avete tempo fino al 3 giugno (compreso) per approfittarne direttamente dalle pagine dell'Ubisoft Store. Gli sconti coinvolgono anche i DLC inoltre è presente una sezione dedicata ai giochi in offerta a meno di 10 euro dove troviamo tra gli altri Rayman 2 The Great Escape, Rayman 3 Hoodlum Havoc, Rayman Forever, Tom Clancy's Splinter Cell, Silent Hunter 2, Brothers in Arms Road to Hill 30, The Settlers History Edition, Rainbow Six Lockdown e altri giochi classici del catalogo Ubisoft.