Ubisoft+ offrirà nuovi piani di abbonamento? Trapelano Gold, Deluxe ed Ultimate

I servizi in abbonamento sono ormai parte integrante della vita dei videogiocatori, i quali hanno letteralmente l'imbarazzo della scelta. Oltre alle proposte delle case madri - PlayStation Plus e Xbox Game Pass - possono optare anche per i servizi di terze parti come EA Play e Ubisoft+: proprio quest'ultimo è divenuto oggetto di nuove speculazioni.

Ubisoft+ (ex Uplay+) è un servizio in abbonamento della casa francese che, previo il pagamento di una somma mensile pari a 14,99 euro mensili, concede l'accesso ad un'ampia varietà di videogiochi targati Ubisoft fin dal day-one (anche in edizione speciale) e titoli indipendenti. Il servizio è attualmente attivo solo su PC e piattaforme cloud come Stadia e Amazon Luna (anche se Stadia sta per morire e Luna non si è ancora fatto vedere da noi). Prossimamente debutterà ufficialmente su Xbox e PlayStation, nel frattempo risulta essere parzialmente integrato in PlayStation Plus Extra e Premium mediante una selezione di titoli denominata Ubisoft+ Classics.

Stando all'avvistamento di un utente di Reddit, il servizio potrebbe presto andare incontro ad un'evoluzione, un po' come successo nei mesi scorsi a PlayStation Plus. Mentre compilava un sondaggio di GOG, nella domanda numero 21 ("A quale dei seguenti servizi/piani sei abbonato?") il giocatore in questione non ha potuto fare a meno di notare la menzione di ben tre differenti piani attualmente non previsti dal servizio, ossia Ubisoft+ Gold, Ubisoft+ Deluxe e Ubisoft+ Ultimate. È possibile che i curatori del sondaggio sappiano qualcosa che noi non sappiamo, tuttavia in mancanza di un annuncio ufficiale da parte della casa francese non possiamo considerare l'informazione come certa.

C'è da dire che sono molte le case ad optare per una differenziazione dell'offerta contenutistica e dei prezzi: lo fa già Electronic Arts con EA Play e EA Play Pro, Microsoft con i diversi piani di Game Pass e, come già menzionato, Sony con PlayStation Plus Essential, Extra e Premium. Non ci stupiremmo affatto se anche Ubisoft decidesse di percorrere questa strada, magari proprio in occasione del lungamente atteso lancio sulle console Xbox e PlayStation...