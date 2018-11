Ubisoft e PayPal insieme per Tom Clancy's Rainbow Six Pro League e Major

Ubisoft annuncia che PayPal è la nuova piattaforma di pagamento per la Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League e i Majors. Questa partnership strategica, che evidenzia la maggiore portata e importanza del gioco negli eSports, durerà da novembre 2018 fino a novembre 2019.

Avviata in occasione della finale della Stagione 8 della Pro League a Rio de Janeiro, in Brasile, la partnership includerà le Stagioni 9 e 10 della Pro League, oltre al Six Invitational 2019 e la seconda edizione dei Six Majors, che si terrà nell’estate del 2019. Al momento la community di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vanta oltre 40 milioni di giocatori e gli esports giocano un ruolo essenziale nella sua evoluzione e nel suo coinvolgimento. Questa vibrante community si riunirà alla finale della Stagione 8 della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League, che ospiterà più di 8.000 fan al giorno presso il Parco Olimpico di Rio de Janeiro, in Brasile, dal 17 al 18 novembre.

“Siamo davvero onorati di dare il benvenuto a PayPal come partner strategico per la nostra Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League e i Majors”, ha dichiarato Geoffroy Sardin, vicepresidente vendite e marketing di Ubisoft EMEA. “Si tratta di un chiaro segnale che il panorama esports di Tom Clancy’s Rainbow Six si evolve costantemente, attirando nuovi partner che condividono il nostro entusiasmo. Sarà davvero fantastico vedere la nostra partnership svilupparsi nei nostri prossimi eventi tra cui Rio de Janeiro, Montreal e tutti gli altri eventi del 2019.”

“PayPal è la migliore piattaforma di pagamento per la community di Rainbow Six Siege, consentendo ai giocatori di pagare in modo sicuro e pratico, in modo da preoccuparsi di meno e divertirsi di più”, ha dichiarato Adriana Bello, Head of Consumer Go To Market di PayPal. "Come metodo di pagamento preferito più citato per contenuti, oggetti di gioco e abbonamenti a creatori di contenuti, siamo davvero felici di collaborare con la squadra di Ubisoft per fornire alla community le migliori esperienze possibili, tra cui eventi esclusivi e offerte speciali sullo store Ubisoft nel prossimo anno.”

PayPal si unisce a una serie di prestigiosi partner strategici, tra cui Lenovo Legion e HyperX, la divisione dedicata al gaming di Kingston Technology Company.