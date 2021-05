Ubisoft pensa a diverse fasce di prezzo per Ubisoft+: i dettagli in un sondaggio

A quanto pare Ubisoft sta pensando di variegare l'offerta di Ubisoft+, il servizio di gaming on demand con cui la compagnia d'Oltralpe offre ai suoi abbonati tutto il catalogo software pubblicato dal 1986 al 2020.

Per la precisione, l'intenzione sembra essere quella di offrire diverse possibilità di abbonamento all'utenza, e non limitarsi più ad una proposta singola e omnicomprensiva di tutta la sua libreria. Il tutto è stato rivelato da Ubisoft stessa all'interno di un nuovo sondaggio che gli utenti stanno ricevendo via mail.

Come è possibile osservare seguendo questo link, Ubisoft+ potrebbe in futuro suddividersi in tre offerte distinte:

Ubisoft+ Classic : accesso a un catalogo di oltre 100 giochi pubblicati 18 mesi fa o precedentemente, titoli base e contenuti post-lancio, prezzo di 9 dollari al mese;

: accesso a un catalogo di oltre 100 giochi pubblicati 18 mesi fa o precedentemente, titoli base e contenuti post-lancio, prezzo di 9 dollari al mese; Ubisoft+ Lite : accesso a un catalogo di oltre 100 giochi pubblicati 18 mesi fa o precedentemente, solo titoli base, prezzo di 5 dollari al mese;

: accesso a un catalogo di oltre 100 giochi pubblicati 18 mesi fa o precedentemente, solo titoli base, prezzo di 5 dollari al mese; Ubisoft+ Basic: accesso a un catalogo di oltre 100 giochi pubblicati 12 mesi fa o precedentemente, solo titoli base, prezzo di 7 dollari al mese.

Nulla ci conferma che Ubisoft abbia effettivamente deciso di diversificare la proposta del suo servizio, tuttavia è evidente come il publisher non stia affatto tenendo chiusa questa possibilità. Voi cosa ne pensate? Qualcuna delle offerte alternative citate in questo sondaggio potrebbero fare al caso vostro? Ricordiamo inoltre che Ubisoft+ potrebbe in futuro entrare a far parte di Xbox Game Pass, stando agli insistenti rumor circolati nel corso di questi ultimi mesi.