Ubisoft perde Anika Grant: era stata assunta dopo i casi di abuso nel dipartimento HR

Dopo essersi unita ad Ubisoft nel 2021 per ricoprire il ruolo di Chief People Officer, Anika Grant si separerà dalla compagnia transalpina a novembre di quest'anno. Nel corso di questi mesi ha lavorato per risollevare e trasformare il dipartimento delle risorse umane a seguito di una serie di scandali di abusi di alto profilo.

In un'e-mail consultata da GamesIndustry.biz, viene semplicemente affermato da Ubisoft che Grant andrà via dall'azienda per perseguire nuove opportunità professionali. Intervenendo al Summit HR di GamesIndustry.biz a settembre, Grant aveva comunicato ai partecipanti che la svolta del publisher verso un'evoluzione positiva del dipartimento HR stava procedendo bene. Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha dichiarato in una e-mail rivolta allo staff che la ricerca del suo sostituto è già ben avviata.

"Anika è stata determinante nel guidare la trasformazione del dipartimento risorse umane e della funzione di gestione dei talenti di Ubisoft da quando è entrata a far parte dell'azienda", ha dichiarato la società a GamesIndustry.biz in una nota. "Lei e il suo team hanno implementato cambiamenti e programmi consequenziali che hanno contribuito notevolmente a promuovere un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e inclusivo in cui tutti i membri del team Ubisoft possano prosperare e realizzare il loro pieno potenziale. La ringraziamo calorosamente per i suoi numerosi contributi.

Anika lascerà Ubisoft alla fine di novembre per perseguire nuove opportunità e nelle prossime settimane stiamo lavorando a una transizione graduale per preparare la nomina di un nuovo Chief People Officer, la cui missione sarà quella di continuare a promuovere l'eccellenza delle risorse umane in Ubisoft".

