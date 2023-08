Ubisoft: fra i piani per il futuro, Far Cry 7 sembra sempre più vicino

Sandra Warren ha lavorato alla serie di Far Cry presso Ubisoft dal 2016. Dopo il suo più recente ruolo come Brand Producer in Far Cry 6, l'azienda ha reso noto che l'impiegata è stata promossa a vicepresidente e produttore esecutivo di tutta la saga di Far Cry. Questo ha dato l'occasione per tornare a parlare del futuro del brand.

"Con la sua comprovata esperienza nel settore e la sua rispettata posizione all'interno dell'organizzazione, collaborerà con il team responsabile della gestione del portafoglio dei brand, con il dipartimento editoriale e con il team di produzione internazionale", ha affermato Ubisoft.

Stando a quanto dichiarato dall'azienda stessa, dunque, tra le nuove mansioni che coinvolgeranno il lavoro della Warren ci sarà anche la gestione dei team sparsi per il mondo. La promozione della Warren, inoltre, segue quella di Drew Holmes come IP Director di Far Cry.

Anche il direttore generale Christophe Derennes ha speso parole di elogio per lei, commentando come segue: “La sua profonda comprensione delle dinamiche dello studio e la sua innata capacità di favorire rapporti di collaborazione la rendono una risorsa per il team. Invitiamo la comunità a unirsi a noi nel congratularsi con lei e augurarle il meglio per questo nuovo ruolo”.

Poiché la Warren ha le mani in pasta nella saga di Far Cry, in rete si è immediatamente tornati a parlare del vociferato Far Cry 7. Che siano in arrivo novità sostanziose al riguardo? Non resta che stare a vedere.