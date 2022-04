Ubisoft Plus gratis per 7 giorni: oltre 100 giochi in prova, da Assassin's Creed a Far Cry

In attesa dell'arrivo di Ubisoft Plus su Xbox, il colosso videoludico francese invita tutti gli appassionati di PC gaming ad accedere gratuitamente al servizio per un'intera settimana, durante la quale sarà possibile fruire senza alcuna limitazione di contenuti tutti i giochi del catalogo.

La nuova iniziativa promozionale dell'azienda transalpina è già attiva e lo rimarrà fino all'11 maggio: in questo lasso di tempo, tutti coloro che si iscriveranno al servizio potranno farlo in maniera del tutto gratuita per i primi sette giorni. Il primo accredito per l'abbonamento mensile da 14,99 euro partirà solo al termine della settimana di prova, nel corso della quale sarà comunque possibile disdire l'iscrizione in qualunque momento.

A chi ci segue, ricordiamo che Ubisoft Plus offre l'accesso all'intero multiverso di esperienze digitali del publisher e sviluppatore francese. Nell'elenco degli oltre cento videogiochi proposti "gratuitamente" agli abbonati, troviamo infatti tutti (ma proprio tutti) i titoli realizzati dalle sussidiarie di Ubisoft e prodotti dal colosso transalpino, ivi compresi i giochi commercializzati di recente e le vecchie glorie PC del passato.

Scorrendo la lista troviamo ad esempio Far Cry 6, Riders Republic, Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising, Splinter Cell, Ghost Recon, Watch Dogs Legion e tantissimi altri titoli. Diversamente da servizi come Xbox Game Pass e PlayStation Plus, oltretutto, con Ubisoft Plus è possibile fruire tutti i giochi del catalogo nella loro versione Premium, ossia con tutti i contenuti aggiuntivi, come i bonus per i preordini o le espansioni.