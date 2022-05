Ubisoft Plus, non solo PlayStation: confermato il futuro arrivo su Xbox

Dopo la conferma che Ubisoft Plus sbarcherà presto su PlayStation, i servizi disponibili PlayStation 5 e PS4 si apprestano a divenire ancora più ricchi ed allettanti per i giocatori. Ma lo stesso programma del colosso francese arriverà anche su Xbox oppure no?

Già negli scorsi giorni si era parlato di Ubisoft Plus in arrivo su Xbox Game Pass Ultimate, e adesso qualcosa si sta muovendo per i possessori delle console Microsoft: attraverso un comunicato ufficiale, Ubisoft rivela che il suo servizio Plus arriverà anche su Xbox e non solo su PlayStation, consolidando ulteriormente l'annuncio fatto già negli scorsi mesi sul debutto di Ubisoft+ anche su Xbox. Tuttavia, sembra molto difficile che venga incluso nell'Xbox Game Pass Ultimate come vociferato in precedenza: nel suo messaggio, infatti, la compagni non cita mai il Game Pass, limitandosi semplicemente a confermare che "sarà infine disponibile su PlayStation e Xbox".

Considerato che l'azienda ha in programma di lanciare Ubisoft+ Classics gratis per gli abbonati al PlayStation Plus, appare assai improbabile che possa esordire sul servizio in abbonamento di Microsoft. In ogni caso, gli accordi presi con Sony non cambiano i piani già fissati in precedenza: Ubisoft+ sarà disponibile nel prossimo futuro anche su Xbox oltre che su PlayStation.

Ricordiamo tra l'altro che il servizio è già disponibile da tempo non solo su PC, ma anche su Google Stadia e Amazon Luna, offrendo un catalogo con oltre un centinaio di giochi.