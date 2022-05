Ubisoft Plus sbarca su console: arriverà presto su PS4 e PlayStation 5

Dopo l'annuncio del lancio di Ubisoft Plus Classics su PS Plus Premium ed Extra, il colosso videoludico francese rinsalda ulteriormente la propria partnership con Sony e conferma l'arrivo del servizio in abbonamento Ubisoft Plus su PS4 e PlayStation 5.

A darne conferma sono gli stessi esponenti dell'azienda transalpina con un post sui social e un intervento sulle pagine del sito ufficiale di Ubisoft che preannuncia, appunto, l'approdo del proprio servizio su piattaforme della famiglia PlayStation.

A chi ci segue, ricordiamo che Ubisoft Plus è un abbonamento che offre l'accesso a un catalogo che comprende oltre 100 videogiochi sviluppati o prodotti dall'azienda francese. Tutti gli iscritti ad Ubisoft+ possono fruire "gratuitamente" titoli come Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Riders Republic, Immortals Fenyx Rising e Just Dance. Diversamente da altri abbonamenti analoghi come Xbox Game Pass o PlayStation Plus, l'iscrizione ad Ubisoft Plus offre anche l'accesso all'intero pacchetto di contenuti aggiuntivi di ciascun videogioco in catalogo, ivi comprese le espansioni, i DLC legati alle edizioni speciali e i bonus per il preordine.

La data di lancio ufficiale di Ubisoft Plus su PS4 e PlayStation 5 non è stata ancora annunciata. A inizio anno, il colosso transalpino confermò l'arrivo di Ubisoft Plus su Xbox One e Xbox Series X/S.