Ubisoft: trattare apertamente di politica non fa bene all'industria videoludica

Nonostante lo scenario in cui sarà ambientato il gioco, e a dispetto del fatto che i romanzi di Tom Clancy fossero spesso legati ad argomenti di stampo politico, Ubisoft ha voluto ribadire che The Division 2 non avrà diretti collegamenti con l'attuale situazione politco-sociale.

Nel corso della Sweden Game Conference 2018, Alf Condelius, COO di Ubisoft Massive ha voluto chiarire la situazione, affermando che trattare apertamente di politica nei videogiochi - per quanto si rivelerebbe qualcosa di interessante e stimolante - non farebbe del bene all'industria videoludica.

"C'è un equilibrio, perché non possiamo essere apertamente politici nei nostri giochi. Quindi, per esempio, in The Division abbiamo un futuro distopico e secondo tante interpretazioni è una direzione verso cui la società si sterebbe muovendo, ma non è così - è una fantasia.

È un universo che abbiamo creato per far sì che poteste agire nei panni di una brava persona in un mondo che sta lentamente decadendo. Ma alla gente piace vederci della politica in questo, e noi prendiamo quanto più possibile le distanze da queste opinioni perché non vogliamo prendere posizione nella situazione politica attuale.

Inoltre non fa bene all'industria, sfortunatamente, se volete la verità... Ma è interessante ed è una discussione che facciamo spesso fra di noi e con i nostri utenti, perché la gente fa le sue interpretazioni legate al mondo che abbiamo creato e vogliono vedere la loro realtà all'interno della fantasia che noi consegnamo loro".

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Ricordiamo che The Division 2 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 15 marzo 2019.