Ubisoft porta i nuovi Watch Dogs, Ghost Recon e Just Dance alla Milan Games Week

Quando mancano ormai pochi giorni all'inizio della Milan Games Week, la nona edizione dell'importante manifestazione italiana sul mondo dei videogiochi, Ubisoft ha svelato la propria line-up composta da tre interessanti anteprime: Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e Just Dance 2020.

Il publisher porterà ben 20 postazioni di gioco e una serie di attività per far prendere confidenza ai giocatori con l'imminente Breakpoint, nuovo capitolo della saga sparatutto di Ghost Recon, e nelle giornate di venerdì 27 e domenica 29 settembre, dalle 15 alle 17, e sabato 28 settembre dalle 11 alle 13, i visitatori avranno l'occasione di giocare insieme al team di Ubisoft Milan, che ha contribuito allo sviluppo del gioco, che sarà disponibile dal 4 ottobre.

Come detto sarà presente anche Watch Dogs Legion, il nuovo titolo della saga ambientato stavolta in una Londra distopica post-Brexit, per il quale verrà mostrata una demo presso lo stand PlayStation, grazie alla quale i giocatori potranno immedesimarsi in uno dei tanti personaggi giocabili presenti all'interno del gioco, vera e propria novità per la serie. Il gioco sarà disponibile dal 6 Marzo 2020.

Infine sarà possibile scatenarsi con Just Dance 2020, che festeggia il suo decimo anniversario con un palco dedicato presso lo stand Nintendo. Oltre 40 nuovi brani e tante modalità di gioco saranno gli ingredienti principali del nuovo titolo, in uscita il 5 Novembre 2019.

Da non perdere inoltre anche la sfida tra Italia e Spagna nella Adidas eSports Arena, dove i pro gamer delle due nazionali si sfideranno con Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Il match tra MKERS e x6tence avrà luogo venerdì 27 settembre dalle 14.30 e sarà possibile seguirlo anche su Twitch all'indirizzo www.twitch.tv/rainbow6it.

Per tutte le altre informazioni sulla Milan Games Week vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione.