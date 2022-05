Ubisoft+ Classic arriva su PS4 e PS5, gratis per gli abbonati PlayStation Plus

Ubisoft ha annunciato che il servizio Ubisoft+ arriverà su PlayStation nel prossimo futuro, inoltre a partire dal 24 maggio in Asia gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium potranno accedere alla piattaforma Ubisoft+ Classic senza costi aggiuntivi.

Ubisoft+ Classics è al momento un servizio esclusivo per PS4 e PS5 che include una selezione di giochi della casa francese come Assassin’s Creed Valhalla, Tom Clancy’s The Division e For Honor, oltre a Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 4, Steep, South Park Scontri Di-Retti, The Crew 2, Trials Rising, Watch_Dogs e Werewolves Within. Al lancio il servizio presenterà 27 diversi giochi ma l'elenco salirà a 50 titoli entro la fine del 2022 con altri giochi in arrivo in futuro.

Ubisoft+ Classics sarà incluso negli abbonamenti PlayStation Plus Premium e PlayStation Plus Extra dal 24 maggio in Asia, dal 13 giugno in Nord America e dal 23 giugno in Europa. Come sottolineato sul PlayStation Blog "l'accesso ai giochi Ubisoft+ Classics è un vantaggio disponibile per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium."

Non è escluso a questo punto che Ubisoft+ possa arrivare anche su Xbox Game Pass come si rumoreggia da tempo, al momento la casa francese ha confermato l'arrivo del servizio in abbonamento solamente sulle console della famiglia PlayStation.