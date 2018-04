Ubisoft potrebbe aver indirettamente confermato l'esistenza di Watch_Dogs 3

Pare che Ubisoft stia seminando in giro degli indizi sull'esistenza di Watch_Dogs 3, titolo non ancora annunciato ufficialmente. Tutti questi sono stati raccolti dal canale YouTube UbiCentral, che ha realizzato il video che potete guardare in cima a questo notizia. Ecco di cosa si tratta.

Innanzitutto, il pesce d'aprile imbastito da Ubisoft quest'anno era dedicato proprio al franchise di Watch_Dogs, e alla casa francese non mancano di certo le IP a cui attingere, alcune delle quali ben più fresche di uscita (Assassin's Creed Origins, Far Cry 5). Dopodiché, ha twittato le parole "This is everything" attraverso il profilo Twitter ufficiale del secondo capitolo della serie. Manco a dirlo, il messaggio è stato cancellato poco dopo.

L'indizio più interessante lo dobbiamo invece a SAM, l'assistente personale di Ubisoft attualmente in fase Beta in Nord America. SAM sfrutta le informazioni del profilo dei giocatori (libreria giochi, amici, community) e i servizi Ubisoft per fornire consigli e informazioni su misura. Ebbene, quando gli viene chiesto di Watch_Dogs 3, risponde con le seguenti parole: "Watch_Dogs 3 non è ancora completo, ma a giudicare dall'ultima build che ho avuto modo di vedere sembra molto promettente. Il team di sviluppo sta lavorando meravigliosamente! Non vedo l'ora che tu possa provarlo!".

Parole che lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Ubisoft, dal canto suo, non si è ancora sbottonata in via ufficiale, ma tutto ciò sembra sia stato imbastito in vista di un vero e proprio annuncio, magari all'E3 di giugno. Voi cosa ne pensate al riguardo? Vi ricordiamo che l'ultimo capitolo della serie, Watch_Dogs 2, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.