Ubisoft si espone, tra stipendi e case sicure: 'I nostri cuori con i team in Ucraina'

Dopo un'ennesima nottata di scontri e guerriglia ai confini europei, anche Ubisoft prende posizione in favore della popolazione ucraina, colpita dalla violenta guerra scatenata da Mosca.

Nel corso delle ultime ore, molti attori dell'industria videoludica si sono mossi in favore del Paese, con ad esempio CD Projekt RED che ha donato 200 milioni di dollari per supportare i rifugiati che dall'Ucraina stanno raggiungendo la Polonia. A questi ultimi si aggiunge ora anche il colosso francese, tra i più grandi rappresentanti dell'industria del videogioco europea. Tramite i propri canali ufficiali, Ubisoft ha condiviso il seguente messaggio:

"I nostri pensieri vanno ai nostri team in Ucraina e ai loro cari. Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo monitorato attentamente la situazione e adottato diverse misure per supportarli nel miglior modo possibile, garantendone la sicurezza e offrendo aiuto economico. Alla luce di questa drammatica escalation di violenza, siamo pienamente attivi nell'offrire loro assistenza ulteriore. La loro incolumità è la nostra principale preoccupazione. I nostri cuori sono con i nostri giocatori, i partner e tutti coloro colpiti da questa situazione".



In una ulteriore intervista, la dirigenza dell'azienda francese ha chiarito la natura del proprio impegno in Ucraina. Si apprende così che i dipendenti dei team di Ubisoft Kiev e Ubisoft Odessa hanno potuto contare su fondi aggiuntivi volti a supportare "spese straordinarie", come viaggi in direzione di aree più sicure. Ubisoft ha inoltre provveduto a pagare anticipatamente gli stipendi, così da compensare eventuali interruzioni del normale funzionamento del sistema bancario ucraino. L'azienda ha inoltre attivato una linea di emergenza, volta a non perdere i contatti con Kiev e Odessa. I dipendenti dei due team sono tuttavia stati invitati a raggiungere un luogo che ritengono sicuro, con Ubisoft che ha persino attivatoabitazioni di supporto nei Paesi europei di confine con l'Ucraina.



In chiusura, ricordiamo che anche le vendite di This War of Mine stanno supportando la Croce Rossa Ucraina.