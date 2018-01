Ubisoft presenta Sam, il primo assistente di gioco personale

ha annunciato: il primo assistente di gioco personale per migliorare l’esperienza di gioco dei giocatori.sfrutta le informazioni del profilo dei giocatori (libreria giochi, amici, community) e i serviziper fornire consigli e informazioni su misura.

Sam è in open beta e può essere ottenuto tramite l’app mobile gratuita di Ubisoft Club. Il piano è di estendere l’open beta a più mercati nei prossimi mesi ma al momento Sam è disponibile solamente in lingua inglese in Canada.

Sam è il risultato dell’impegno di Ubisoft per continuare a migliorare l’Ubisoft Club e garantire nuovi servizi ai membri. Nel momento in cui i giocatori vorranno conoscere la data di uscita di un gioco, guardare un trailer, scoprire un Easter Egg o parlare con Sam del miglior Assassin della serie, l’assistente li reindirizzerà alla pagina adatta sul sito Ubisoft o ad altri siti web. Parlando o scrivendo a Sam i giocatori potranno chiedergli qualunque cosa riguardo ai titoli Ubisoft e ai servizi tramite la funzione Q&A. Sam è direttamente connesso all’account Ubisoft di un giocatore il che gli permette di analizzare le ultime partite e fornire consigli e indizi attraverso la funzione Daily Login introdotta con Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Sam è ancora in fase di beta e sono state pianificate per i prossimi mesi, ulteriori funzioni per arricchire il servizio offerto ai giocatori.

Sam sfrutta la Google Cloud’s Dialogflow Enterprise Edition, una suite di sviluppo end-to-end che utilizza processi naturali di linguaggio per creare interfacce di conversazione. Questa tecnologia continuerà ad aiutare il team di sviluppo nell’interpretazione e nella risposta alle domande degli utenti. Inoltre metterà in evidenza le domande più frequenti per un più immediato inserimento nel database di Sam.

“La nostra ambizione è di creare un servizio innovativo e utile per i giocatori, un assistente che li conosca e li aiuti a ottenere sempre di più dalla loro esperienza di gioco. Sam garantisce un’esperienza più personalizzata per i nostri fan e garantisce quello di cui hanno bisogno in minor tempo. Ciò gli permetterà di spendere meno tempo nel cercare informazioni e più nel giocare”, ha dichiarato Stephanie Perotti, Vice President of Online Services a Ubisoft. “Incorporare la Google Cloud’s Dialogflow Enterprise Edition ci ha aiutato a lavorare in modo dinamico al fine di soddisfare più velocemente i nostri clienti”.

Per maggiori informazioni su Ubisoft Club, potete seguire questo indirizzo.