Ubisoft presenta il Trackmania World Tour 2023, nuovo evento esport di riferimento

Ubisoft presenta i dettagli del nuovo circuito esport di Trackmania, il World Tour 2023, che inizierà il 17 dicembre. In seguito all'annuncio dei Trackmania Games, ecco le novità principali per la scena e-sports globale di Trackmania, corsistico competitivo oramai iconico.

Importante pietra miliare nello sviluppo della scena e-sports globale di Trackmania, il Trackmania World Tour 2023 porterà la scena competitiva del gioco in una nuova direzione con un nuovissimo formato costruito su partite due contro due. In questo modo, Trackmania World Tour mira a sviluppare l'ecosistema professionale esistente, fornendo al contempo nuove emozionanti trame e sfide di squadra e un chiaro percorso verso il professionismo, ovunque, per tutti.

Ecco come sarà strutturata la stagione agonistica:

Fase 1: dal 21 gennaio al 19 marzo 2023

All-Stars Championship: 15 & 16, 22 & 23 aprile

Fase 2: dal 29 aprile al 25 giugno

All-Stars Championship: 27 agosto, 2 & 3 settembre

Campionato Mondiale: Autunno 2023

Ogni fase prevede due livelli di competizione. La Trackmania Grand League riunirà i migliori giocatori professionisti di Trackmania, mentre i secondi classificati si affronteranno nella Challenger League.

Complessivamente, 8 squadre si sfideranno nella Trackmania Grand League, ciascuna composta da due giocatori e uno streamer dedicato:

Alliance

Team BDS

Berlin International Gaming

Gamers First

Into the Breach

Karmine Corp

Solary

Sinners

Alla fine della stagione, un sistema di Wildcard consentirà alle squadre amatoriali di partecipare al campionato mondiale insieme alle migliori squadre professionistiche del Trackmania World Tour. Durante ogni tappa, gli aspiranti giocatori professionisti avranno ora la possibilità di affinare le proprie abilità grazie a tornei regionali e una modalità di gioco 2v2 con matchmaking all'interno del gioco. Questi eventi legati al Trackmania World Tour e le partite in gioco assegneranno punti che determineranno le squadre amatoriali che parteciperanno al sistema Wildcard.

Per celebrare il lancio di questo nuovo circuito di esport, il Trackmania World Tour può contare su un nuovo sponsor ufficiale, Kaporal, il primo marchio ad unirsi all'avventura per la stagione 2023.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Kaporal mentre entriamo in un nuovo capitolo di Trackmania Esports", ha dichiarato Omar Benabdallah, Esports Manager di Ubisoft Nadeo. "Grazie all'integrazione nel gioco, siamo certi che questa partnership contribuirà a rendere Trackmania World Tour 2023 ancora più coinvolgente per i nostri fan, e non vediamo l'ora di dare il via alla nostra collaborazione per il primo evento della stagione il 17 dicembre".

"Kaporal è orgogliosa di collaborare con Trackmania per condividere la sua visione unica con milioni di giocatori. Al centro del DNA di Kaporal, l'audacia e l'agilità sono due qualità che condividiamo con la comunità del gioco. Questa partnership è solo l'inizio del nostro impegno nei confronti dei giocatori, poiché desideriamo esplorare ulteriormente il gioco e gli esports", ha dichiarato Guillaume Ruby, Brand Director di Kaporal.

Il Trackmania World Tour inizierà con il weekend dello Showdown, il 17 e 18 dicembre. L'evento sarà trasmesso su Twitch per consentire ai fan di assistere al primo scontro della stagione tra le 8 squadre partecipanti.