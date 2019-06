Ubisoft presenta Twitch Rivals x Rainbow Six Celebrity Showdon

Ubisoft annuncia che il suo media briefing E3 sarà seguito dal Twitch Rivals x Rainbow Six Celebrity Showdon, un evento organizzato per celebrare il lancio di Operation Phantom Sight, che include i nuovi operatori Nøkk e Warden.

Il match avrà come protagonisti i celebri artisti Lil Yachty e T-Pain, che nel ruolo di capitani dei due team di streamer provenienti da tutto il mondo avranno il compito di guidare i propri compagni di squadra verso la vittoria.

I team si contenderanno un premio Twitch Rivals di 50.000 $, mentre le celebrità si affronteranno per un premio aggiuntivo di 50.000 $ che sarà devoluto in beneficenza a un’associazione scelta dal vincitore, per un prize pool complessivo di 100.000 $.

L’evento si svolgerà al termine della conferenza E3 di Ubisoft e verrà trasmesso sul canale Twitch di Ubisoft, sul canale Twitch ufficiale di Twitch Rivals e sui canali Twitch di tutti gli streamer partecipanti. Il roster dei partecipanti include un team europeo formato da ZanderLP, Sacriel, BikiniBodhi, e un team nordamericano composto da Annemunition, Therussianbadger, Lil-Lexi e Bnans. Il media briefing E3 di Ubisoft si svolgerà il 10 giugno alle 22:00 ora italiana.