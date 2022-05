Ubisoft+ presto in Xbox Game Pass? È quello che vuole farci credere Ubisoft Olanda

Ubisoft+, servizio che consente ai suoi abbonati ad accedere al catalogo dei videogiochi della compagnia francese, è in arrivo sulle console della famiglia Xbox, e su questo non ci sono dubbi. L'annuncio ufficiale risale allo scorso gennaio, anche se da allora non s'è mosso granché.

Ebbene, sembra che Ubisoft+ verrà anche integrato in Xbox Game Pass, o quantomeno è quello che ci stanno dicendo i responsabili social dell'account Instagram di Ubisoft Olanda. In risposta ad un commento di un follower che chiedeva l'integrazione di Ubisoft+ in Xbox Game Pass, i responsabili del profilo hanno risposto "presto", con un emoji dagli occhi a cuoricino che lascia trasparire anche la loro felicità. Si tratterebbe di uno scoop, dal momento che l'informazione non era mai stata confermata, anzi Ubisoft si affrettò persino a smentirla quando lo scorso gennaio ha cominciato a circolare nella comunità senza basi fondate.

A dire il vero, gli amici di Ubisoft Olanda ci sembrano un po' confusi, poiché quando un altro utente li ha ringraziati per il "leak", loro l'hanno invitato a "googlare", come se la notizia fosse nota già da tempo, anche se come abbiamo visto poc'anzi non lo era affatto. Trovate l'intero scambio di battute sotto questo post, oppure nello screenshot che abbiamo allegato per vostra comodità in calce a questa notizia.

Ubisoft+, per chi non lo sapesse, è un servizio che consente di accedere a più di 100 titoli Ubisoft sulla base di un canone mensile di 14,99 euro al mese, con giochi e DLC disponibili sin dal giorno di lancio e ricompense mensili come oggetti estetici, potenziamenti e altro ancora. Un servizio molto simile (e meno costoso), EA Play, è già incluso in Xbox Game Pass Ultimate.

Non ci sentiamo di considerare i messaggi di Ubisoft Olanda come una conferma ufficiale, pertanto preferiamo attendere un vero e proprio comunicato per la certezza assoluta. Di sicuro, al momento sappiamo che alcuni giochi Ubisoft come Assassin's Creed Origins e For Honor: Marching Fire Edition sono in arrivo in Game Pass.