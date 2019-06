Ubisoft promette delle missioni molto varie per Ghost Recon Breakpoint

A margine della conferenza E3 2019 di Ubisoft, il direttore creativo di Ghost Recon Breakpoint, Eric Couzian, ha concesso un'intervista ai colleghi di Twinfinite per discutere della varietà delle missioni e dei modi in cui potremo affrontarle esplorando le pericolose lande dell'isola di Auroa.

"La prima cosa che mi preme sottolineare è che nulla è sceneggiato", spiega Couzian prima di aggiungere che "di solito ai giocatori si offre una sola soluzione per risolvere una missione o una particolare situazione di gioco, ma (in Breakpoint, ndr) non sappiamo come vi comporterete perchè c'è molta varietà e tutto dipenderà dal vostro stile di gioco personale".

Sempre in base alle parole pronunciate dallo sviluppatore di Ubisoft Paris apprendiamo che "allo stesso tempo avrete anche diverse tracce o trame da seguire e che aumenteranno la varietà nei tipi di missioni che potrete affrontare, con molti misteri in termini di narrativa che dovrete scoprire. Per quanto riguarda il gameplay, a seconda dei vostri gusti potrete giocare la trama o le missioni in modi molto diversi".

Nel corso dell'E3 abbiamo potuto assistere a delle scene di gameplay inedite di Breakpoint e conoscere la data di lancio del nuovo capitolo dell'iconica serie sparatutto di Ghost Recon, prevista per il prossimo 4 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo arriverà anche su Google Stadia e sarà inserito nel piano in abbonamento di uPlay Plus su PC assieme a tutti gli altri videogiochi della ludoteca di Ubisoft.