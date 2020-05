Ubisoft pronta all'acquisizione di nuovi team, parola del CEO Guillemot

Come per molte altre realtà dell'universo videoludico, il mese di maggio è l'occasione per fare bilanci sui più recenti risultati economici raggiunti e di illustrare agli investitori i propri piani per il futuro.

Non fa eccezione Ubisoft, colosso francese del settore, che ha recentemente organizzato un nuovo meeting finanziario. Durante l'appuntamento sono stati molteplici i punti toccati dalla dirigenza, tra i quali ha trovato spazio anche l'eventualità di nuove espansioni. Interrogato in merito alla possibilità di realizzare acquisizioni di ulteriori team, il CEO Yves Guillemot si è dimostrato ampiamente aperto alla prospettiva. "Attualmente, stiamo studiando il mercato in maniera estremamente attenta e se ci saranno delle opportunità, le coglieremo. - ha dichiarato - Al contempo, abbiamo anche affrontare molte sfide, il che sta richiedendo un po' di tempo. Certamente, è un'eventualità alla quale guardiamo con interesse".



Un'intrigante dichiarazione di intenti, che potrebbe anticipare un futuro allargamento della già ampia famiglia di team di sviluppo che compongono la famiglia di Ubisoft. La software house, lo ricordiamo, è attualmente impegnata su cinque differenti fronti. Da una parte troviamo i posticipati Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters, al quale si affianca il recente reveal di Assassin's Creed Valhalla. A tutto ciò, si somma infine anche un gioco Ubisoft AAA ancora non annunciato.