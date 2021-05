Ubisoft: tutti i prossimi giochi verranno definiti Ubisoft Originals

Nel corso delle ultime ore è stata confermata da parte di Ubisoft un'importante notizia che riguarderà tutti i prossimi giochi first party dell'azienda francese.

Stando a quanto dichiarato ai microfoni di Eurogamer, tutti i prossimi giochi del colosso dell'industria videoludica verranno accompagnati dalla dicitura "A Ubisoft Original", creando così una sorta di marchio che possa permettere ai videogiocatori di comprendere immediatamente quali sono i prodotti interamente sviluppati dalla software house. Già da qualche giorno possiamo assistere al primo titolo appartenente agli Ubisoft Originals, ovvero il nuovo The Division: Heartland, free to play in arrivo anche su console di nuova generazione il cui logo presenta già la novità annunciata da Ubisoft.

Al momento non è chiaro se questa sia solo una strategia di marketing oppure se l'azienda abbia in mente di pubblicare titoli di terze parti e abbia quindi bisogno di un modo per distinguere i giochi sviluppati internamente e quelli per i quali si limita a svolgere il ruolo di publisher.

Aspettando nuovi dettagli in merito a questo cambiamento, che dovrebbe riflettersi anche su Far Cry 6 e Rainbow Six Parasite, vi ricordiamo che l'attentato a Ubisoft Montreal è stato opera di un cheater bannato da R6 Siege.