Ubisoft+ su PS4 e PS5? Nessun piano per portare il servizio su console Sony

L'annuncio del prossimo arrivo di Ubisoft+ su Xbox One e Xbox Series X|S ha confermato parte delle indiscrezioni emerse nel corso dell'ultimo anno e che puntavano nella direzione di un avvicinamento tra il colosso francese e quello di Redmond.

L'esordio del servizio di abbonamento all'interno dell'ecosistema verdecrociato, tuttavia, non si spingerà sino ad una inclusione di Ubisoft+ nella proposta Xbox Game Pass. A differenza di quanto accaduto con i servizi Electronic Arts, la proposta di Ubisoft Plus non troverà infatti spazio su Xbox Game Pass. Una circostanza che è già stata chiarita, con la pubblicazione di una dichiarazione ufficiale in merito da parte della stessa Ubisoft.

Nonostante ciò, è innegabile che le relazioni tra Microsoft e l'azienda d'Oltralpe siano in questo momento particolarmente strette. A dimostrarlo, troviamo l'annuncio dell'esordio di Rainbow Six: Extractions su Xbox Game Pass al Day One, con la possibilità dunque per gli abbonati di accedere allo shooter senza alcun tipo di costo aggiuntivo.



A fronte di tali svolte, appare naturale chiedersi quale sarà l'atteggiamento di Ubisoft nei confronti di Sony. Per il momento, su questo fronte, l'unica comunicazione ufficiale è giunta da un portavoce dell'azienda francese. Interrogato in merito ad un eventuale lancio di Ubisoft+ anche su PlayStation 4 e PlayStation 5, quest'ultimo si è limitato ad un "per il momento, non abbiamo alcuna notizia da comunicare in merito ad un lancio su altre piattaforme". Va da sé che, su PlayStation Store, l'unico modo per avere accesso a Rainbox Siw: Extractions sarà dunque l'acquisto del gioco a prezzo pieno.