Ubisoft punta tutto sulle IA generative: 'Aiutano lo sviluppo ad ogni livello'

Dopo la conferma che Ubisoft ha perso oltre 500 milioni nell'ultimo anno, la compagnia è pronta a riorganizzarsi profondamente in vista delle sfide future e, tra i piani in programma, c'è l'intenzione di puntare con molta più decisione verso le IA generative.

Già sperimentate internamente da un po' di tempo, Ubisoft sarebbe pronta a sfruttare le IA in maniera molto più concreta e massiccia, come importante sostegno dato alla propria forza lavoro umana nello sviluppo dei futuri videogiochi. "Con il mondo che sta adottando le IA generative a velocità record, la GDC 2023 ha dimostrato il loro immenso potenziale per rinnovare profondamente l'industria. Ubisoft si pone in una posizione unica per guidare questa trasformazione, con forti competenze tecnologiche, oltre 20 anni di asset e dati proprietari, e un ricco portfolio", afferma l'azienda nel suo ultimo report finanziario.

"Internamente - prosegue Ubisoft - la loro implementazione iniziale è stata veloce, con creatori e sviluppatori di ogni livello che stanno sperimentando questa tecnologia e sfruttando i vantaggi delle IA generative. Con esse, Ubisoft sta plasmando una struttura lavorativa responsabile con manager di talento ed un giusto utilizzo alla base". La casa di Assassin's Creed continua a studiare attentamente IA generative e Machine Learning così da comprendere meglio come applicare le nuove tecnologie, in modo così che abbiano "un impatto positivo sulla creatività, sul flusso di lavoro e sull'esperienza dei giocatori".

In attesa di vedere se e quanto l'utilizzo di IA diverrà centrale all'interno della compagnia, intanto negli scorsi giorni Ubisoft ha effettuato nuovi licenziamenti, che hanno colpito il servizio clienti ed altri dipartimenti.