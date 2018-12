Ubisoft: i Punti Club scadranno dopo due anni se non riscattati

I vertici di Ubisoft hanno deciso di modificare la politica legata all'utilizzo dei Punti sbloccabili con il programma di fidelizzazione Ubisoft Club. A partire dal mese di aprile del 2019, le Unità Club ottenute non saranno "eterne" ma scadranno dopo due anni.

Le Unità di Ubisoft Club possono essere acquistate nello store online del colosso videoludico transalpino o maturate attraverso la naturale progressione dell'esperienza di gioco negli universi digitali dei titoli della compagnia, come The Division, Assassin's Creed Odyssey, Watch Dogs 2, Rainbow Six Siege, Ghost Recon Wildlands, Starlink Battle for Atlas e Far Cry 5, solo per citare i più famosi.

Attraverso i Punti del Club Ubisoft è possibile ottenere ricompense su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile che spaziano dai contenuti ingame per la personalizzazione estetica del proprio personaggio agli oggetti digitali come immagini salvaschermo per smartphone, wallpaper per PC e colonne sonore. Scambiando 100 Unità nell'Ubi Store ufficiale è poi possibile usufruire di uno sconto del 20% sull'acquisto di videogiochi e contenuti aggiuntivi all'interno del negozio digitale della multinazionale francese.

Nel momento in cui scriviamo, non è ancora chiaro se le modifiche al sistema di "obsolescenza programmata" dei Punti Ubisoft Club sarà retroattivo o se entrerà a regime comprendendo solo le Unità acquistate o maturate ingame dal 1° aprile 2019. Naturalmente, vi terremo aggiornati in caso di futuri svilluppi o di comunicazioni ufficiali da parte di Ubisoft.